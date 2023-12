Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Donnerstagmittag fester

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 82,00 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 82,00 EUR. Kurzfristig markierte die Brenntag SE-Aktie bei 82,06 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 81,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 81.770 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 82,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 0,07 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 16.12.2022 auf bis zu 54,94 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 83,99 EUR.

Am 09.11.2023 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,60 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,85 Prozent auf 4.088,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.100,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2025 erwartet.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

