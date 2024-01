Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Brenntag SE. Zum Vortag unverändert notierte die Brenntag SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 82,18 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 82,18 EUR an der Tafel. Bei 82,50 EUR erreichte die Brenntag SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die Brenntag SE-Aktie bis auf 82,00 EUR ein. Mit einem Wert von 82,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 34.099 Brenntag SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 2,43 Prozent Luft nach oben. Bei 65,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,88 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 83,99 EUR angegeben.

Am 09.11.2023 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,60 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 4.088,30 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.100,50 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,30 EUR je Aktie.

