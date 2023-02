Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochnachmittag in Grün

Um 04:06:59 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 72,48 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bei 72,64 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,96 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 359.565 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 79,28 EUR. 8,58 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 35,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,39 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 09.11.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.100,50 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Brenntag SE einen Umsatz von 3.738,20 EUR eingefahren.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q4 2022 wird am 08.03.2023 erwartet. Schätzungsweise am 06.03.2024 dürfte Brenntag SE die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 6,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brenntag