Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 79,96 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Brenntag SE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 79,96 EUR. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 80,10 EUR zu. Mit einem Wert von 79,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 45.416 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (84,18 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,02 EUR am 20.03.2023. Mit Abgaben von 18,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2022 2,00 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,98 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,24 EUR an.

Am 09.11.2023 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurden 1,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 1,60 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 4.088,30 EUR, gegenüber 5.100,50 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,85 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Brenntag SE von vor einem Jahr eingefahren

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX letztendlich leichter