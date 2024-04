Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagnachmittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 76,68 EUR.

Das Papier von Brenntag SE konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 76,68 EUR. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 76,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 76,24 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 136.351 Brenntag SE-Aktien.

Am 01.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,12 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,62 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2023 bei 66,32 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 15,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,98 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 87,66 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Brenntag SE veröffentlichte am 07.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,92 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 3.943,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.734,50 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,72 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 08.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,47 EUR je Aktie belaufen.

