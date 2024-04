Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 76,26 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 76,26 EUR ab. Die Brenntag SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 76,16 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 76,24 EUR. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.729 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. Gewinne von 14,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,32 EUR am 05.08.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 13,03 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,98 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 87,66 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 07.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,92 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,72 Prozent auf 3.943,10 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.734,50 EUR erwirtschaftet worden.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 14.05.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 08.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 5,47 EUR je Aktie aus.

