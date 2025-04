Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagmittag im Aufwind

Notierung im Blick

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 56,94 EUR zu.

Das Papier von Brenntag SE konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 56,94 EUR. Die Brenntag SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 57,20 EUR. Bei 56,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 51.034 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (78,28 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2024. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 37,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 51,70 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 10,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,17 EUR je Brenntag SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 75,91 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Brenntag SE ließ sich am 12.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,99 Mrd. EUR – ein Plus von 1,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 3,94 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 14.05.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 07.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 5,70 EUR je Brenntag SE-Aktie.

