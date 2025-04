Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verteuert sich am Dienstagvormittag

So entwickelt sich Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 56,88 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 56,88 EUR. Die Brenntag SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 56,92 EUR aus. Mit einem Wert von 56,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 7.191 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 78,28 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 51,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 9,11 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,17 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 75,91 EUR.

Am 12.03.2025 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,88 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,99 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 3,94 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 14.05.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 5,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.

