Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 71,22 EUR ab.

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 71,22 EUR. Die Brenntag SE-Aktie sank bis auf 70,38 EUR. Mit einem Wert von 71,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 284.188 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei 87,12 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 22,33 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 66,32 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2023 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,16 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 84,82 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Am 14.05.2024 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,98 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 4,00 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 4,53 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 13.08.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,40 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

XETRA-Handel DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone