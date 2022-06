Brenntag SE Aktie News: Anleger greifen bei Brenntag SE am Mittwochmittag zu

Die Brenntag SE-Aktie konnte um 15.06.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 71,74 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Brenntag SE-Aktie sogar auf 72,22 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 159.551 Brenntag SE-Aktien.

Bei 87,40 EUR erreichte der Titel am 01.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 17,92 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.03.2022 (64,82 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 10,68 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 93,58 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 0,63 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.533,10 EUR – ein Plus von 44,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 3.132,50 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 10.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 09.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2023 5,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

