Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Dienstagmittag fester

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 71,68 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,6 Prozent auf 71,68 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 71,94 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,72 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 73.624 Brenntag SE-Aktien.

Bei 77,60 EUR markierte der Titel am 11.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 8,26 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,58 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 83,56 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,86 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 4.527,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.061,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,55 Prozent verringert.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 06.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 5,23 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

