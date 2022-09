Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 68,64 EUR zu. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 69,14 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,48 EUR. Zuletzt wechselten 56.139 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.09.2021 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,48 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 91,83 EUR an.

Am 10.08.2022 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,86 EUR gegenüber 0,87 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 5.061,20 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.470,10 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Brenntag SE am 09.11.2022 präsentieren. Am 08.11.2023 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,56 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brenntag