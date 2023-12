Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE legt am Freitagmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Brenntag SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 81,50 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 81,50 EUR. In der Spitze legte die Brenntag SE-Aktie bis auf 81,96 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 81,34 EUR. Bisher wurden via XETRA 55.707 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 82,12 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,76 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,94 EUR. Dieser Wert wurde am 16.12.2022 erreicht. Abschläge von 32,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,99 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Am 09.11.2023 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,60 EUR je Aktie gewesen. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.088,30 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.100,50 EUR erwirtschaftet worden waren.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 5,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

