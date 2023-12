Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagnachmittag leichter

Brenntag SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Das Papier von Brenntag SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 80,46 EUR ab.

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 80,46 EUR abwärts. Die Brenntag SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 80,36 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 81,34 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 303.698 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 2,06 Prozent wieder erreichen. Am 16.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,94 EUR. Abschläge von 31,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 83,99 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 09.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 EUR gegenüber 1,60 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,85 Prozent auf 4.088,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.100,50 EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 05.03.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 5,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

