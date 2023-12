Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag stabil

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 81,30 EUR bewegte sich die Brenntag SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Brenntag SE-Aktie bewegte sich um 09:04 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 81,30 EUR. Kurzfristig markierte die Brenntag SE-Aktie bei 81,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Brenntag SE-Aktie bis auf 81,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 81,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.177 Brenntag SE-Aktien.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 82,12 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 1,01 Prozent zulegen. Bei 54,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,99 EUR.

Am 09.11.2023 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es stand ein EPS von 1,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,60 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4.088,30 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.100,50 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Brenntag SE am 07.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,30 EUR je Aktie belaufen.

