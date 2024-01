Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verzeichnet am Mittag Verluste

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 81,68 EUR.

Um 11:44 Uhr fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 81,68 EUR ab. Die Brenntag SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 81,20 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 81,28 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 39.135 Brenntag SE-Aktien.

Am 02.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 84,18 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 20,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 83,99 EUR an.

Am 09.11.2023 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,60 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,85 Prozent auf 4.088,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.100,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Brenntag SE am 07.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,30 EUR je Brenntag SE-Aktie.

