Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:06:59 Uhr 0,2 Prozent auf 73,14 EUR. Bei 72,62 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 73,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 175.215 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2022 markierte das Papier bei 79,28 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 53,58 EUR. Mit Abgaben von 36,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 85,39 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 09.11.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5.100,50 EUR gegenüber 3.738,20 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 08.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 06.03.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 6,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Bildquellen: Brenntag