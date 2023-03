Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 66,92 EUR. Die Brenntag SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 67,22 EUR aus. Bei 66,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 7.787 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,62 EUR) erklomm das Papier am 23.03.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Bei 53,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 24,90 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 86,61 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 08.03.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.734,50 EUR im Vergleich zu 3.738,20 EUR im Vorjahresquartal.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q1 2023 wird am 10.05.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 08.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 5,50 EUR im Jahr 2023 aus.

