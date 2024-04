Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Brenntag SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 75,22 EUR ab.

Die Brenntag SE-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 75,22 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Brenntag SE-Aktie bis auf 74,78 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 75,08 EUR. Bisher wurden heute 64.695 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR. 15,82 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,32 EUR am 05.08.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Brenntag SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,15 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 87,66 EUR.

Am 07.03.2024 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,92 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 0,67 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.943,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4.734,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 14.05.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 08.05.2025.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,47 EUR je Aktie.

