Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 75,48 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 75,48 EUR. Im Tief verlor die Brenntag SE-Aktie bis auf 74,78 EUR. Bei 75,08 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 101.178 Brenntag SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.03.2024 auf bis zu 87,12 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 15,42 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 66,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2023). Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 13,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,15 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 87,66 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Brenntag SE ließ sich am 07.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.943,10 EUR – das entspricht einem Minus von 16,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.734,50 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q1 2024 wird am 14.05.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 08.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 5,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr verdient

Börse Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

Pluszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich fester