Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 74,96 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 74,96 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Brenntag SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 74,78 EUR aus. Mit einem Wert von 75,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 10.022 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (87,12 EUR) erklomm das Papier am 01.03.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 13,96 Prozent niedriger. Am 05.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 66,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,98 EUR. Im Vorjahr erhielten Brenntag SE-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 87,66 EUR angegeben.

Am 07.03.2024 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,92 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,72 Prozent zurück. Hier wurden 3.943,10 EUR gegenüber 4.734,50 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2024 veröffentlicht. Am 08.05.2025 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,47 EUR fest.

