Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verzeichnet am Mittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 4,2 Prozent auf 54,72 EUR ab.

Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 4,2 Prozent auf 54,72 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Brenntag SE-Aktie bis auf 53,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 103.268 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 78,28 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,06 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 51,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,15 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 75,91 EUR.

Am 12.03.2025 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,99 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 07.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2025 4,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

