Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagnachmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Brenntag 75,86 EUR

-0,52% Charts

News

Analysen

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 75,94 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 75,78 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 76,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 182.301 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 11.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,60 EUR an. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 2,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 53,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 29,44 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 87,61 EUR.

Am 10.05.2023 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,40 EUR, nach 1,61 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 4.527,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 4.533,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 09.08.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 07.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 5,43 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie sinkt: Aktivistischer Investor PrimeStone will zwei eigene Kandidaten in Brenntag-Aufsichtsrat bringen

Brenntag-Aktie holt Verluste auf: Solider Jahresauftakt bei Brenntag - Prognose bestätigt

Ausblick: Brenntag SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE

Bildquellen: Brenntag