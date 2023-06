Brenntag SE Aktie News: Anleger schicken Brenntag SE am Mittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel Brenntag 71,74 EUR

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 71,54 EUR. Bei 71,06 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,38 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 115.791 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.05.2023 bei 77,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,47 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 53,58 EUR. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 33,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 87,36 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 10.05.2023 vor. Das EPS lag bei 1,40 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 1,61 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4.533,10 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4.527,10 EUR.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q2 2023 wird am 09.08.2023 erwartet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 07.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,50 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

