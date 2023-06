Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gibt am Freitagvormittag ab

Aktien in diesem Artikel Brenntag 71,02 EUR

-3,87% Charts

News

Analysen

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 71,26 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Brenntag SE-Aktie bis auf 71,06 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 71,38 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.481 Brenntag SE-Aktien.

Bei 77,60 EUR markierte der Titel am 11.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 8,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 53,58 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 24,81 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 87,36 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 10.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.527,10 EUR – das entspricht einem Minus von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.533,10 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 07.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,50 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie in Rot: Brenntag-CEO will auch zukünftig "liefern" - Weitere Übernahmen möglich

Brenntag-Aktie in Grün: Brenntag bekommt Unterstützung von der DSW gegen aktivistische Investoren

Wie Experten die Brenntag SE-Aktie im Mai einstuften

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE

Bildquellen: Brenntag