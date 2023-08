Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag freundlich

Brenntag SE im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Brenntag SE. Das Papier von Brenntag SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 71,62 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere um 11:48 Uhr 0,2 Prozent. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 72,06 EUR an. Bei 71,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 37.627 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,60 EUR an. Mit einem Zuwachs von 8,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 83,56 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.527,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.061,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Brenntag SE am 09.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 06.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,23 EUR je Aktie belaufen.

