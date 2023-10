Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE präsentiert sich am Montagvormittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Brenntag SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 71,78 EUR.

Das Papier von Brenntag SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 71,78 EUR. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 71,78 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 71,70 EUR. Zuletzt wechselten 3.736 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 20.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 16.12.2022 Kursverluste bis auf 54,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 83,81 EUR angegeben.

Brenntag SE veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,23 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.256,60 EUR – das entspricht einem Minus von 15,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.061,20 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 06.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,26 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie etwas niedriger: Brenntag weitet Partnerschaft mit Royal Avebe auf Benelux-Länder aus

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Brenntag SE abgeworfen

Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Handelsstart steigen