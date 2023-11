Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagvormittag ohne große Veränderung

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Bei der Brenntag SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 75,68 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:05 Uhr bei der Brenntag SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 75,68 EUR. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 75,84 EUR. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 75,44 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 75,48 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.622 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.09.2023 auf bis zu 77,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 2,93 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 54,94 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 83,63 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Am 09.11.2023 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 EUR gegenüber 1,60 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 4.088,30 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 5.100,50 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,27 EUR je Aktie belaufen.

