Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Vormittag

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 75,56 EUR.

Das Papier von Brenntag SE legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 75,56 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Brenntag SE-Aktie sogar auf 75,76 EUR. Bei 75,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.404 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 01.03.2024 auf bis zu 87,12 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 15,30 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 66,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,15 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 87,66 EUR.

Am 07.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,92 EUR, nach 0,67 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 3.943,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.734,50 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 14.05.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 08.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,47 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

