Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagvormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 69,66 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 69,66 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Brenntag SE-Aktie bis auf 69,48 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,56 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.810 Brenntag SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 87,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 20,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 4,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2023 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,15 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 84,82 EUR an.

Am 14.05.2024 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,98 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,00 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 13.08.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2024 5,37 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

