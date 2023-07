Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 68,84 EUR.

Um 11:49 Uhr fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 68,84 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 68,62 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 68,98 EUR. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 51.321 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,60 EUR) erklomm das Papier am 11.05.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,73 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 53,58 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,17 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 84,69 EUR aus.

Brenntag SE ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 1,61 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.527,10 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.533,10 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 09.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 07.08.2024 dürfte Brenntag SE die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

