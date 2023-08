Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagmittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 72,06 EUR ab.

Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 72,06 EUR abwärts. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 71,52 EUR nach. Mit einem Wert von 71,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 58.109 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 11.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,69 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,58 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 25,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 83,56 EUR.

Brenntag SE veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,86 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.527,10 EUR – eine Minderung von 10,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.061,20 EUR eingefahren.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 06.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,23 EUR je Brenntag SE-Aktie.

