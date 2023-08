Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 71,84 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 71,84 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Brenntag SE-Aktie ging bis auf 71,78 EUR. Bei 71,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 4.899 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 77,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 8,02 Prozent zulegen. Bei 53,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,42 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 83,56 EUR.

Am 10.05.2023 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 EUR gegenüber 1,86 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 4.527,10 EUR in den Büchern – ein Minus von 10,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 5.061,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 06.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2023 5,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

