Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 71,24 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 71,24 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Brenntag SE-Aktie bis auf 71,14 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 71,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.085 Brenntag SE-Aktien.

Am 20.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 77,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 54,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,81 EUR an.

Am 09.08.2023 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.256,60 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.061,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Brenntag SE am 09.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 06.11.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,26 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

