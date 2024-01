Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE behauptet sich am Mittag

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Brenntag SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 80,08 EUR.

Bei der Brenntag SE-Aktie ließ sich um 11:49 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 80,08 EUR. Bei 80,52 EUR erreichte die Brenntag SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Brenntag SE-Aktie sank bis auf 79,94 EUR. Mit einem Wert von 80,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 41.203 Brenntag SE-Aktien.

Am 02.01.2024 markierte das Papier bei 84,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 5,12 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 65,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 83,99 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Brenntag SE veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,60 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,85 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.088,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.100,50 EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 07.03.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2025 erwartet.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,30 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Brenntag SE von vor einem Jahr abgeworfen

Kühne + Nagel-Aktie rot: Chefwechsel bei Holdinggesellschaft von Milliardär Klaus-Michael Kühne

Brenntag SE-Analyse: So bewertet Barclays Capital die Brenntag SE-Aktie