Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Donnerstagvormittag fester

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Brenntag SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 80,40 EUR. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 80,52 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 80,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 9.123 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 4,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 65,02 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 83,99 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 09.11.2023. Das EPS wurde auf 1,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,60 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.088,30 EUR – eine Minderung von 19,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.100,50 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. Brenntag SE dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,30 EUR je Brenntag SE-Aktie.

