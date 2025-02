Aktienkurs im Fokus

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag gesucht

18.02.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 64,52 EUR.

Wer­bung

Um 15:53 Uhr ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 64,52 EUR. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 64,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 64,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 53.551 Brenntag SE-Aktien. Mit einem Kursgewinn bis auf 87,12 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 35,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 54,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 16,00 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Im Jahr 2023 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,07 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 76,29 EUR je Brenntag SE-Aktie aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 12.11.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,82 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 1,18 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 4,07 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 4,09 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte. Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 11.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Brenntag SE. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,58 EUR je Brenntag SE-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie XETRA-Handel: DAX steigt zum Handelsstart Optimismus in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im LUS-DAX DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Brenntag