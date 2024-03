Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagnachmittag im Minus

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 78,18 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 78,18 EUR. Im Tief verlor die Brenntag SE-Aktie bis auf 77,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 78,34 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 73.035 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 01.03.2024 auf bis zu 87,12 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 11,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 65,02 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2022 2,00 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,98 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 85,32 EUR angegeben.

Am 07.03.2024 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,92 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 3.943,10 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.734,50 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,72 Prozent verringert.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 08.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

