Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 65,82 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 65,82 EUR. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 66,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 65,44 EUR. Zuletzt wechselten 110.279 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei 80,00 EUR markierte der Titel am 21.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,20 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 21,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,96 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 74,48 EUR an.

Brenntag SE gewährte am 12.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,88 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,99 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Brenntag SE am 14.05.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 07.05.2026.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,17 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

