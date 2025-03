Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Dienstagvormittag fester

So entwickelt sich Brenntag SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 65,60 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 65,60 EUR. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 65,96 EUR. Bei 65,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 12.258 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 21.03.2024 auf bis zu 80,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 18,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 54,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 17,38 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,96 EUR. Im Vorjahr erhielten Brenntag SE-Aktionäre 2,10 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 74,48 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Brenntag SE veröffentlichte am 12.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,93 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,99 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 14.05.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,17 EUR je Brenntag SE-Aktie.

