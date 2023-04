Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Brenntag 71,12 EUR

Um 11:48 Uhr ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 70,80 EUR. Die Brenntag SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 71,14 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 70,98 EUR. Zuletzt wechselten 120.252 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,34 EUR) erklomm das Papier am 22.04.2022. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 7,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,58 EUR am 14.10.2022. Mit Abgaben von 32,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 86,61 EUR angegeben.

Am 08.03.2023 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 1,02 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.734,50 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.738,20 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Brenntag SE am 10.05.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 08.05.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

