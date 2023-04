Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Brenntag 71,12 EUR

0,65% Charts

News

Analysen

Das Papier von Brenntag SE konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 70,88 EUR. In der Spitze legte die Brenntag SE-Aktie bis auf 71,14 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 70,98 EUR. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.097 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 76,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2022). Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 53,58 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 32,29 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 86,61 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Brenntag SE gewährte am 08.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 1,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.738,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.734,50 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.05.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,25 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie etwas fester: Brenntag setzt sich offenbar gegen sich Forderungen aktivistischer Investoren zur Wehr

Analysten sehen bei Brenntag SE-Aktie Potenzial

Brenntag-Aktie leichter: Akquisition bei Industriechemikalien

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE

Bildquellen: Brenntag