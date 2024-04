Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag schwächer

So entwickelt sich Brenntag SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 74,98 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 74,98 EUR. Das Tagestief markierte die Brenntag SE-Aktie bei 74,62 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 75,64 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 241.361 Stück.

Am 01.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 87,12 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 66,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,15 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Brenntag SE 2,10 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 87,21 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Am 07.03.2024 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.943,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4.734,50 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 08.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2024 5,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

