Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Freitagmittag südwärts

Kurs der Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 71,40 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 71,40 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 70,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,74 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 95.239 Stück.

Am 11.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,60 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 53,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 24,96 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,56 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 10.05.2023. Es stand ein EPS von 1,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,86 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.527,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5.061,20 EUR in den Büchern gestanden.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 06.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,23 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Brenntag SE verdient

Brenntag-Aktie profitiert: S&P stuft Rating für Brenntag auf BBB+ herauf

Brenntag-Aktie legt trotz dessen deutlich zu: Brenntag verdient deutlich weniger - Sparmaßnahmen eingeleitet