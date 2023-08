Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Freitagvormittag um Nulllinie

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Brenntag SE hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die Brenntag SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 71,70 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 71,70 EUR an der Tafel. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 71,88 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Brenntag SE-Aktie bis auf 71,54 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,74 EUR. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 7.000 Aktien.

Am 11.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,60 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 7,60 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 53,58 EUR. Abschläge von 25,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,56 EUR aus.

Am 10.05.2023 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 EUR gegenüber 1,86 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 4.527,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.061,20 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 06.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,23 EUR fest.

