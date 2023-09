Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Vormittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 76,70 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 76,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 76,70 EUR. Bei 76,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.797 Brenntag SE-Aktien.

Am 15.09.2023 markierte das Papier bei 77,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 1,20 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 53,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 30,14 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 83,56 EUR.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,86 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.256,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.061,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Brenntag SE am 09.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 06.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2023 5,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

