Brenntag SE Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Brenntag SE

Brenntag SE im Blick

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 68,96 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,2 Prozent auf 68,96 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Brenntag SE-Aktie bis auf 68,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,98 EUR. Bisher wurden via XETRA 36.638 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.09.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 11,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 20,33 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 83,81 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 09.08.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,86 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,90 Prozent auf 4.256,60 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.061,20 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 09.11.2023 gerechnet. Am 06.11.2024 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 5,24 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX letztendlich in der Gewinnzone

Brenntag-Aktie knickt ein: DZ Bank streicht aus Empfehlungsliste