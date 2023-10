Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 68,80 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 68,80 EUR. Das Tagestief markierte die Brenntag SE-Aktie bei 68,78 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 68,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 96.745 Brenntag SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.09.2023 bei 77,90 EUR. 13,23 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 16.12.2022 auf bis zu 54,94 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 83,81 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Brenntag SE ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,86 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 4.256,60 EUR in den Büchern – ein Minus von 15,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 5.061,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 06.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 5,24 EUR je Aktie aus.

