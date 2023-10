Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag auf grünem Terrain

Brenntag SE im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 69,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 69,20 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Brenntag SE-Aktie bei 69,20 EUR. Bei 68,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.975 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,90 EUR erreichte der Titel am 20.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 11,17 Prozent niedriger. Am 16.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,61 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 83,81 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,86 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5.061,20 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4.256,60 EUR.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 09.11.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,24 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX letztendlich in der Gewinnzone

Brenntag-Aktie knickt ein: DZ Bank streicht aus Empfehlungsliste