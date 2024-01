Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 80,60 EUR abwärts.

Die Brenntag SE-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 80,60 EUR abwärts. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 80,58 EUR nach. Bei 81,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 113.463 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (84,18 EUR) erklomm das Papier am 02.01.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 65,02 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 23,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 83,99 EUR.

Brenntag SE veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,18 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,60 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 4.088,30 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 5.100,50 EUR umsetzen können.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 05.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2023 5,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

